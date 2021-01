Pronti, partenza, via. Napoli e la Mostra d’Oltremare ombelico del Mediterraneo (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella disgrazia, bisogna saper cogliere l’opportunità. È la traduzione contemporanea dell’antico detto: “si chiude una porta, s’apre un portone”. Una scappatoia psicologica per evitare che l’evento cattivo annienti chi ne è stato colpito. Gli ingredienti oggi ci sono tutti, la fornitura di eventi nefasti è completa: pandemia, crisi economica, crisi politica, una spruzzata di terremoti qui e la, dove occorre anche qualche mareggiata distruttiva e qualche punta di maltempo che non guasta mai. Bene, anzi male, pare che gli ingredienti siano tutti sul tavolo. Procediamo dunque con qualche ricetta facile, piccola ma piena di sapore. Metti un intero quartiere, diamogli pure un nome: Fuorigrotta, che vive da quasi un secolo calcando li solco che alcune enormi realizzazioni hanno impresso nell’humus molto fertile di una popolazione aperta e sempre impegnata a progredire. Metti che nella ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella disgrazia, bisogna saper cogliere l’opportunità. È la traduzione contemporanea dell’antico detto: “si chiude una porta, s’apre un portone”. Una scappatoia psicologica per evitare che l’evento cattivo annienti chi ne è stato colpito. Gli ingredienti oggi ci sono tutti, la fornitura di eventi nefasti è completa: pandemia, crisi economica, crisi politica, una spruzzata di terremoti qui e la, dove occorre anche qualche mareggiata distruttiva e qualche punta di maltempo che non guasta mai. Bene, anzi male, pare che gli ingredienti siano tutti sul tavolo. Procediamo dunque con qualche ricetta facile, piccola ma piena di sapore. Metti un intero quartiere, diamogli pure un nome: Fuorigrotta, che vive da quasi un secolo calcando li solco che alcune enormi realizzazioni hanno impresso nell’humus molto fertile di una popolazione aperta e sempre impegnata a progredire. Metti che nella ...

ildenaro_it : Pronti, #partenza, via. #Napoli e la Mostra d'Oltremare #ombelico del #Mediterraneo da Cultura 2.0 di… - Elena_Lo_Bue : RT @Arieta_1990: Pronti, partenza, via?? #nosatisfaction #ermalmeta - pommydora : Pronti partenza via #rosmello - massidanu : @SkyTG24 Pronti Partenza Via Dimessa - erreelleerre : RT @daniela_damato: Pronti partenza e via #VenereEMarteOnVevo -

Ultime Notizie dalla rete : Pronti partenza Pronti, partenza, via. Napoli e la Mostra d'Oltremare ombelico del Mediterraneo Il Denaro Troppo sommerso e la Regione è immobile: impiantisti pronti a restituire le credenziali Caitel In evidenza

Duro attacco degli impiantisti di CNA Liguria nei confronti della Regione. All'Ente vengono contestati un “atteggimento burocratico”, la sottovalutazione dei rischi per la sicurezza pubblica e la scar ...

VBC Savona, le formazioni giovanili continuano a lavorare nella speranza di una ripartenza

Savona. Il nuovo anno è iniziato, ma novità sulla possibile partenza dei campionati ancora non ce ne sono. Nonostante questo, il settore giovanile, maschile e femminile, del VBC Savona non ha smesso d ...

Duro attacco degli impiantisti di CNA Liguria nei confronti della Regione. All'Ente vengono contestati un “atteggimento burocratico”, la sottovalutazione dei rischi per la sicurezza pubblica e la scar ...Savona. Il nuovo anno è iniziato, ma novità sulla possibile partenza dei campionati ancora non ce ne sono. Nonostante questo, il settore giovanile, maschile e femminile, del VBC Savona non ha smesso d ...