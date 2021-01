Perché scegliere lo shampoo solido e come realizzarlo con il fai da te

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 12 gennaio 2021)lo? Siamo continuamente martellate dalle novità e tante sono le persone che oggi preferiscono ricorrere a questa formulazione, al posto di quella classica. Si tratta di un prodotto decisamente performante che può essere considerato un vero e proprio elisir di bellezza. Utilizzare questa saponetta porta diversi benefici, oltre a rappresentare un’abitudine che preserva l’ambiente intorno. In realtà, è più o meno composto dagli stessi ingredienti di quello liquido, ad eccezione dell’acqua presente solo in quello tradizionale. Il fatto che sia, poi, lo rende ideale per risparmiare sul pack, evitando lo spreco di plastica. L’unica difficoltà sta nella sua modalità di utilizzo e nella scelta delle componenti. Curiose di sapere...