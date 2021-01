Panini al prosciutto vietati in auto e sui camion per chi viaggia nel Regno Unito

(Di martedì 12 gennaio 2021) Un video nel quale si vedono dei doganieri olandesi che, al terminal traghetti di Hook of Holland, sequestranoalad alcunimobilisti pronti appena sbarcati nel, ma ...

Che Brexit avrebbe causato qualche problema potevamo immaginarlo. Che avrebbe portato alla confisca dei panini al prosciutto ai camionisti e agli automobilisti, probabilmente no. Si tratta di un episo ...Confiscati panini al prosciutto agli automobilisti in arrivo dal Regno Unito in Olanda: i primi effetti della Brexit.