Negoziati in Qatar | tensione tra Kabul e i Talebani

Fonti vicine al team negoziale della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Doha hanno annunciato che nei Negoziati tra Afghanistan e Qatar sembrano verificarsi tensioni. L'accordo sui temi da trattare nei colloqui di pace richiederà tempo e nessuna delle parti sta mostrando flessibilità. Perché vi è uno stallo nei Negoziati in Qatar? La notizia è stata riportata l'11 gennaio dal quotidiano afghano, Tolo News.

Nei negoziati in Qatar tra Kabul e Talebani sembrano esserci tensioni. L’accordo sui temi da trattare nei colloqui di pace richiederà tempo.

Analisi - La fine della presidenza Trump ha già inciso sulla Penisola Arabica. I sauditi chiudo la crisi con il Qatar ...

