Napoli | stesa nella notte a Melito | acquisite immagini video sorveglianza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri sera, intorno alle 23, i carabinieri della compagnia di Marano di, allertati dal 112, sono intervenuti a(quartiere parco Guerra) in via De Nicola per esplosioni di colpi d’arma da fuoco. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno rinvenuto e sequestrato 4 bossoli calibro 7,65. I militari dell’arma hanno acquisito ledipresenti sul posto, indagini in corso. Non si esclude alcuna pista. L'articolo proviene da Anteprima24.it.