Milan ai quarti solo si rigori, Torino battuto 5-4 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Milan è la prima formazione qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro la formazione di Pioli ha battuto 5-4 ai rigori (regolamentari e supplementari 0-0) il Torino. Dopo un primo tempo in cui si è rivisto Ibrahimovic dal primo minuto, il Milan di Pioli ha sfiorato più volte il vantaggio nella ripresa colpendo anche due pali prima con Dalot e poi con Calabria. Nella serie dal dischetto decisiva la parata di Tatarusanu su Rincon. E così dopo il 2-0 di sabato in campionato, il Milan batte il Torino anche in Coppa Italia, ma solamente dopo i calci di rigore per un doppio 0-0 al 90' e dei tempi supplementari. Soliti problemi di formazione per Pioli che schiera il consueto 4-2-3-1: T?t?ru?anu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Tonali, ...

