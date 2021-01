Matteo Renzi | Il Conte ter lo ha cancellato Conte

lucatelese : È curioso che sui giornali di oggi qualcuno rimproverì a Giuseppe Conte di esitare nel dimettersi e di “non fidarsi… - fattoquotidiano : Questa sera Matteo Renzi dovrà scoprire le carte [di Giacomo Salvini] - La7tv : #ottoemezzo L'attacco di Pier Luigi Bersani a Matteo Renzi: 'Non direi mai una vigliaccata del genere...' - funkbit85 : Nuovo attacco dei 5 Stelle a Renzi: 'Parla alla Faz e danneggia l'Italia' - - renzo16339368 : RT @Libero_official: Indiscrezioni: il #Quirinale chiede più mediazione a #Renzi. #Mattarella si gioca le ultime carte per evitare la #cris… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi

Puntuale, come ogni martedì, Matteo Renzi affida il suo pensiero all’E-news settimanale dove, di ‘pancia’, il leader di Iv dice tutto ciò che pensa. Stavolta poi a ‘pungolare’ Renzi, quanto affermato ...Antonio Masiello via ROME, ITALY - SEPTEMBER 22: Matteo Renzi leader of Italia Viva speaks to the media after the results of the constitutional referendum and Regiona ...