Mario Ermito attacca Zorzi e Orlando: la frecciata di Francesco Oppini per l'ex concorrente (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Mario Ermito aveva predetto che 'l'impero' di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sarebbe caduto, ma alla fine è stato eliminato lui… Francesco ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip,aveva predetto che 'l'impero' di Stefaniae Tommasosarebbe caduto, ma alla fine è stato eliminato lui…...

fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - sahngria : RT @____Angii: Francesco Oppini lunedì 4 Dicembre alle tre di notte: “ma vogliamo parlare di Mario Ermito che si è scavato la fossa con la… - youwonthateme : RT @vincycernic95: Guenda rendi questa ship reietta pura realtà che stareste benissimo con Ermito È ORA DI ABBANDONARE IL TRENO TELEMACO P… - miridifi : RT @lessoconlapeara: ma colleghiamoci con mario ermito che è durato due settimane al gf 12 nel 2011 e poco meno di quattro settimane al gf… - sahngria : RT @ansiavera: in che senso non posso essere la madre dei figli di Mario Ermito? -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Ermito Mario Ermito: "Il vertice Orlando-Zorzi sta crollando" - Mediaset Play Grande Fratello Gf vip, i nominati dell’ultima puntata a rischio eliminazione

Ogni puntata del Grande Fratello vip sforna nuovi nominati. La fine, a meno di nuovi prolungamenti, si avvicina, e non resta che tentare di “sfoltire” il numero di concorrenti all’interno delle mura d ...

Mario Ermito attacca Zorzi e Orlando: la frecciata di Francesco Oppini per l'ex concorrente

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Mario Ermito aveva predetto che “l’impero” di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sarebbe caduto, ma alla fine è ...

Ogni puntata del Grande Fratello vip sforna nuovi nominati. La fine, a meno di nuovi prolungamenti, si avvicina, e non resta che tentare di “sfoltire” il numero di concorrenti all’interno delle mura d ...Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Mario Ermito aveva predetto che “l’impero” di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sarebbe caduto, ma alla fine è ...