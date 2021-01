Lo streamer spagnolo di Fortnite TheGrefg batte il suo record di video con più visualizzazioni (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo streamer e Youtuber spagnolo TheGrefg specializzato in video su Fortnite ha battuto il proprio record di visualizzazioni di un singolo video durante una diretta raggiungendo i 2.5 milioni di utenti allo stesso momento collegati sul suo video. Questo nuovo record è stato raggiunto trasmettendo un video sulle proprie Fortnite Icon Series skin. Il suo record precedente era invece datato dicembre grazie ad una diretta sul evento Galactus di Fortnite che aveva totalizzato 660 mila visualizzazioni. Possiamo tranquillamente dire che il vecchio record è stato polverizzato dato che è stato superato di ben 1.7 milioni di ... Leggi su esports247 (Di martedì 12 gennaio 2021) Loe Youtuberspecializzato insuha battuto il propriodidi un singolodurante una diretta raggiungendo i 2.5 milioni di utenti allo stesso momento collegati sul suo. Questo nuovoè stato raggiunto trasmettendo unsulle proprieIcon Series skin. Il suoprecedente era invece datato dicembre grazie ad una diretta sul evento Galactus diche aveva totalizzato 660 mila. Possiamo tranquillamente dire che il vecchioè stato polverizzato dato che è stato superato di ben 1.7 milioni di ...

esports247_it : Lo streamer spagnolo di Fortnite TheGrefg batte il suo record di video con più visualizzazioni… - lillydessi : Twitch: streamer spagnolo distrugge il record di visualizzazioni - Tom's Hardware Italia - InstantGamingIT : Secondo Stream Hatchet, il record precedente di spettatori spetta ad un altro streamer spagnolo, El Rubius, e non a… - Fabio59155886 : RT @InstantGamingIT: Lo streamer spagnolo di Fortnite The Grefg batte il record di spettatori di Twitch con oltre 2 milioni di spettatori,… - InstantGamingIT : Lo streamer spagnolo di Fortnite The Grefg batte il record di spettatori di Twitch con oltre 2 milioni di spettator… -