"Lei è più facile". Gregoraci o Salemi? "Trofeo", l'insinuazione intima e privatissima di Lory Del Santo (Di martedì 12 gennaio 2021) "La Gregoraci era solo un Trofeo". A Mattino 5 si parla di Grande Fratello Vip e Lory Del Santo, ospite di Federica Panicucci, dà la sua interpretazione del rapporto, molto chiacchierato, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. "Per lui era solo un Trofeo", spiega l'attrice ex protagonista di Drive In. Una volta uscita Elisabetta dalla casa del reality di Canale 5, l'ex velino di Striscia la notizia ha ripiegato su "qualcuno di più facile da conquistare", nota con una punta di perfidia la Del Santo. Il riferimento, ovvio, è a Giulia Salemi, la nuova fiamma di Pretelli. "L'amore è un'altra cosa - ha proseguito l'opinionista -. Non è serio dire di essere innamorati e cambiare il giorno dopo". La famiglia di Pierpaolo è scesa in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) "Laera solo un". A Mattino 5 si parla di Grande Fratello Vip eDel, ospite di Federica Panicucci, dà la sua interpretazione del rapporto, molto chiacchierato, tra Elisabettae Pierpaolo Pretelli. "Per lui era solo un", spiega l'attrice ex protagonista di Drive In. Una volta uscita Elisabetta dalla casa del reality di Canale 5, l'ex velino di Striscia la notizia ha ripiegato su "qualcuno di piùda conquistare", nota con una punta di perfidia la Del. Il riferimento, ovvio, è a Giulia, la nuova fiamma di Pretelli. "L'amore è un'altra cosa - ha proseguito l'opinionista -. Non è serio dire di essere innamorati e cambiare il giorno dopo". La famiglia di Pierpaolo è scesa in ...

marcodimaio : Presidente @GiuseppeConteIT, glielo chiedo da cittadino prima di tutto: non esiti a condannare quel che sta avvenen… - ItalyinEU : La più bella è sempre lei ?????? Oggi celebriamo tutti insieme il 224° anniversario del #Tricolore, simbolo di liber… - spaccamilcollo : ho fatto un sogno assurdo e super dettagliato bho avevo una coinquilina in piu ma era paralizzata dalla vita in giu… - _inmyremains__ : @G1NGERETTI A me piace di più lei ahah poi vabbè la più bella in assoluto per me rimarrà sempre l’Angelina - FilippoScevola : @franser_real @marcotravaglio Egregio Travaglio le accuse alla Boschi e Renzi debbono essere provate,fino ad ora la… -

Ultime Notizie dalla rete : Lei più Universitari – molto più che amici: trailer e foto del nuovo film di Federico Moccia CINEblog.it