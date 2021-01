LegaPro | Ghirelli confermato al timone | D’Agostino eletto consigliere

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrancescoè statoalla guida della Lega Pro per il quadriennio 2021/2024. Il presidente uscente, in carica da novembre del 2018, ha ricevuto 49 voti nell’assemblea riunita a Fiumicino, mentre lo sfidante Andrea Borghini ha raccolto 3 preferenze. Quattro le schede bianche, mentre una società si è astenuta. Nel ruolo di vice Presidente della Lega Pro sono stati eletti Marcel Vulpis e Luigi Ludovici. Sono stati eletti come consiglieri del nuovo direttivo: Alessandra Bianchi (Padova), Mauro Bosco (Vis Pesaro), Angelo Antonio(Avellino), Orazio Ferrari (Pistoiese), Antonio Magrì (Virtus Francavilla) e Patrizia Testa (Pro Patria).dunque anche il numero uno del sodalizio biancoverde. L'articolo proviene da Anteprima24.it.