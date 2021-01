In Lombardia è aumentato lo smog nonostante il lockdown

Leggi su dire

(Di martedì 12 gennaio 2021) MILANO – “Nel 2020 su tutto il territorio regionale è stato rispettato il valore del limite medio annuo di 40 microgrammi per metro cubo per il Pm10. I dati sono comunque sorprendenti perché il lockdown, con il conseguente blocco del traffico veicolare, non ha portato a una significativa diminuzione dei giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m³). Al contrario c’è stato un leggero incremento rispetto al biennio precedente, per il prevalere di fattori meteorologici negativi. Questo a dimostrazione che il traffico non è la principale causa dell’inquinamento”. Lo afferma l’assessore al Clima lombardo, Raffaele Cattaneo, durante la conferenza stampa di presentazione dei dati del 2020, servita anche a presentare un ‘pacchetto’ di incentivi da 100 milioni di euro per la sostituzione dei veicoli più inquinanti: “Da febbraio 36 milioni per i veicoli dei privati cittadini, 7 per quelle delle imprese, e 5 per gli enti pubblici- spiega Cattaneo- a cui si affiancheranno 52 milioni di euro destinati alla sostituzione delle caldaie, all’installazione delle colonnine per la mobilità elettrica, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”.