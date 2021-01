Il Prosecco doc sorprende | oltre 500 bottiglie certificate nel 2020

Leggi su dire

(Di martedì 12 gennaio 2021) VENEZIA – A dicembre circolavano notizie allarmistiche sull’andamento dei consumi dei vini spumanti, ma il Prosecco doc ha fatto l’impresa: ha chiuso l’anno con una crescita del 2,8% rispetto ai volumi 2019; in valori assoluti, vuol dire un incremento di poco inferiore ai 14 milioni di bottiglie. E vuol dire aver superato la soglia delle 500 milioni di bottiglie certificate nell’arco di un anno. “Un traguardo storico– commenta il presidente del Consorzio, Stefano Zanette- però non costituisce di certo un punto d’arrivo. Sono molte, infatti, le sfide che ancora ci attendono, a cominciare da quella che riguarda la segmentazione dell’offerta con una maggior caratterizzazione delle produzioni anche dal punto di vista organolettico sensoriale, senza dimenticare le azioni, già avviate da tempo, per migliorare il percepito della denominazione, con riguardo, in particolare, alla sostenibilità ambientale e sociale dell’intero territorio della Doc Prosecco”. E tutto per consolidare i mercati principali, “piuttosto che per accrescere i soli volumi di vendita”.