Il principe Filippo è un fuoriclasse | Me ne frego dei miei 100 anni

Francesca Rossi Il principe Filippo sta per compiere 100 anni, ma non avrebbe alcuna voglia di ricordarlo, al contrario, stando ai tabloid "se ne frega" di un traguardo così importante e non vorrebbe saperne niente dei preparativi per la festa Che il principe Filippo fosse la versione umana di "Grumpy Cat", il gatto più scorbutico e scocciato del pianeta, lo avevamo intuito da tempo. Il marito della regina Elisabetta non è un tipo che si perde in chiacchiere, detesta i salamelecchi, ma è fedele alla Corona, ligio al dovere e al protocollo. Il prossimo 10 giugno compirà 100 anni, un traguardo che pochi raggiungono mantenendo lo stesso piglio deciso e la salute del duca di Edimburgo. I giornali lo hanno dato per morto diverse volte, ma lui è sempre lì, accanto alla sua ...

Il riottoso principe Filippo non vuole avere nulla a che fare con l'organizzazione di una festa pubblica o privata per i suoi 100 anni.

