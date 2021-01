Genova - Ferrari distrutta dopo uno schianto | un calciatore laveva affidata all' autolavaggio

Leggi su quattroruote

(Di martedì 12 gennaio 2021) Aveva affidato la sua812 Superfast all'e se l'è ritrovata incidentata,uno, per fortuna senza danni a persone, occorso all'addetto che aveva in consegna il bolide. La disavventura è capitata al portiere del Genoa Federico Marchetti: secondo fonti d'agenzia, il lavaggista avrebbe perso il controllo del mezzo (toccando alcune auto parcheggiate e infine un guard-rail) mentre stava riconsegnando la vettura al, impegnato negli allenamenti. Danni per decine di migliaia di euro. La Rossa da oltre 300 mila euro, che può contare su 800 cavalli e su uno 0-100 km/h in 2,9 secondi, è uscita piuttosto malconcia dall'impatto. La parte anteriore è andata, sospensioni comprese: si parla dunque di danni ingenti, quantificabili in decine di ...