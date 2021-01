Enrico Ruggeri sbotta: “Fermiamo tutto per un solo positivo ogni 400 persone” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per me. Ma se mi dicono che una regione deve fermare tutto (socialità, economia, contatti) se c’è un positivo ogni 400 persone penso che qualcuno sta impazzendo“. È questo il duro sfogo di Enrico Ruggeri che con questo post pubblicato su Twitter – con tanto di lettere maiuscole per sottolineare che “c’è un positivo ogni 400 persone” – ha rilanciato il dibattito sulle misure di contenimento anti-Covid, proprio alla vigilia nei nuovi provvedimenti che il governo dovrà adottare dal prossimo 16 gennaio. Non è la prima volta che il cantante prende posizione pubblicamente sulle restrizioni per contenere la diffusione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per me. Ma se mi dicono che una regione deve fermare(socialità, economia, contatti) se c’è un400penso che qualcuno sta impazzendo“. È questo il duro sfogo diche con questo post pubblicato su Twitter – con tanto di lettere maiuscole per sottolineare che “c’è un400” – ha rilanciato il dibattito sulle misure di contenimento anti-Covid, proprio alla vigilia nei nuovi provvedimenti che il governo dovrà adottare dal prossimo 16 gennaio. Non è la prima volta che il cantante prende posizione pubblicamente sulle restrizioni per contenere la diffusione del ...

Italia_Notizie : Enrico Ruggeri sbotta: “Fermiamo tutto per un solo positivo ogni 400 persone” - Noovyis : (Enrico Ruggeri sbotta: “Fermiamo tutto per un solo positivo ogni 400 persone”) Playhitmusic - - giovanni_7 : RT @giobandnere: Enrico Ruggeri: «Una regione si ferma per un positivo ogni 400? Qualcuno sta impazzendo» - FQMagazineit : Enrico Ruggeri sbotta: “Fermiamo tutto per un solo positivo ogni 400 persone” - Emrys77 : RT @giobandnere: Enrico Ruggeri: «Una regione si ferma per un positivo ogni 400? Qualcuno sta impazzendo» -