Coppa Italia | Pirlo | ' La Juve vuole vincere e arrivare in fondo Buffon e Chiellini'

(Di martedì 12 gennaio 2021) Mercoledì sera, alle ore 20.45 all'Allianz Stadium, lantus apre la caccia alla 14ªdella sua storia, la prima diallenatore. Il tecnico bianconero, in striscia positiva dopo le ...

bonucci_leo19 : Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - AntoVitiello : #Milan, turno di riposo per #Kjaer nemmeno convocato per la partita contro il #Torino di Coppa Italia. Ci sono #Tonali e #Diaz - ItaSportPress : Juventus, Pirlo: 'La Coppa Italia ci piace e la sfida con la Fiorentina è importante' - - MaxBraz1 : RT @cmdotcom: La pagella: #CoppaItalia alle 21.15 a gennaio, una follia da 2. E poi ci lamentiamo degli infortuni -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Antonio Conte, intervistato da Rai Sport, ha parlato della sfida di Coppa Italia in programma domani contro la Fiorentina.Conte prosegue: “La Fiorentina è un’ottima squadra, anche se in campionato non sta mostrando i suoi veri valori. Poi penseremo al campionato, al momento dobbiamo superare questo ostacolo arduo se vogl ...