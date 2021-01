Caro Salvini, ti spieghiamo i motivi per cui la Boldrini ti ha chiesto i danni (Di martedì 12 gennaio 2021) Quello che sugli account social della Lega viene definito il “risarcimento Boldrini” viene caratterizzato, tanto per non perdere l’abitudine, anche da una notizia inesatta. Matteo Salvini, durante il caffè pomeridiano, ha voluto rendere nota persino la cifra richiesta dall’ex presidente della Camera come risarcimento danni per la campagna di diffamazione che è stata condotta – sui social network e non solo – dal numero uno del Carroccio. Salvini ha parlato di 150mila euro “non si sa bene per cosa”. Cifra immediatamente smentita dalla deputata del Partito Democratico, che ha sottolineato come – nella richiesta – il suo avvocato non abbia fatto menzione alcuna di somme di denaro. Caffè pomeridiano in onore della signora Boldrini, che mi chiede 150.000 euro di danni (!) per non si sa ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Quello che sugli account social della Lega viene definito il “risarcimento” viene caratterizzato, tanto per non perdere l’abitudine, anche da una notizia inesatta. Matteo, durante il caffè pomeridiano, ha voluto rendere nota persino la cifra richiesta dall’ex presidente della Camera come risarcimentoper la campagna di diffamazione che è stata condotta – sui social network e non solo – dal numero uno del Carroccio.ha parlato di 150mila euro “non si sa bene per cosa”. Cifra immediatamente smentita dalla deputata del Partito Democratico, che ha sottolineato come – nella richiesta – il suo avvocato non abbia fatto menzione alcuna di somme di denaro. Caffè pomeridiano in onore della signora, che mi chiede 150.000 euro di(!) per non si sa ...

