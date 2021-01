Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 11 gennaio 2021

Leggi su ascoltitv

12 gennaio 2021: programmi più visti, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Penso che un sogno così ha totalizzato in media 2813 spettatori, 12.29% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3290 spettatori (19.63%). Il film Mechanic: Ressurrection su Italia1 ha avuto 1888 spettatori (7.51%); su Rai2 il film L'uomo sul treno – The Commuter si è portato a casa 1669 spettatori (6.61%), mentre la puntata di Report su Rai3 2596 spettatori (10.20%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1053 spettatori (5.44%), mentre su La7 il film Witness – Il testimone ha avuto 651 spettatori