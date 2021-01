Uomini e Donne | Chiara si gioca tutto e fa una sorpresa a Davide Beatrice si alza e se ne va in lacrime

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L’avvicinamento traDonadei eRabbi è destinato a diventare qualcosa di più concreto? E’ la domanda che si stanno facendo molti telespettatori che seguono il programma, condotto da Maria De Filippi. Come noto, il tronista proveniente da Lecce sembra orientato più suBuonocore, specialmente dopo l’ultima esterna dove è emersa una complicità molto elevata tra i due. EppureRabbi può ancorarsi delle carte vincenti. Le anticipazioni sulla puntata in onda questo pomeriggio riferiscono che nell’ultima esternaha recuperato terreno, organizzando anche unain studio ache susciterà una profonda emozione non ...