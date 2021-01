Torna a sorpresa Bleem, lo storico emulatore PS1 rinasce in una nuova veste (Di lunedì 11 gennaio 2021) I videogiocatori più navigati tra voi, o quelli che si sono avvicinati a metà degli anni ’90 all’universo in pixel e poligoni, ricorderanno sicuramente il nome Bleem. Si tratta di un emulatore commerciale che vide la luce sul mercato nel 1999, e che era capace di di far girare i giochi della prima PlayStation su PC e Dreamcast. Un progetto che ebbe però vita breve e riuscì a durare solo pochi mesi, sufficienti a rendere il prodotto un vero e proprio cult per il popolo geek. Ebbene, quello steso Bleem ora è pronto a Tornare, ma in una veste completamente rinnovata. Il marchio è stato infatti recentemente acquistato da Piko Interactive, che ha fatto sapere di avere intensione di sfruttarlo per realizzare un vero e proprio store digitale che porta lo stesso storico nome, e che potete ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) I videogiocatori più navigati tra voi, o quelli che si sono avvicinati a metà degli anni ’90 all’universo in pixel e poligoni, ricorderanno sicuramente il nome. Si tratta di uncommerciale che vide la luce sul mercato nel 1999, e che era capace di di far girare i giochi della prima PlayStation su PC e Dreamcast. Un progetto che ebbe però vita breve e riuscì a durare solo pochi mesi, sufficienti a rendere il prodotto un vero e proprio cult per il popolo geek. Ebbene, quello stesoora è pronto are, ma in unacompletamente rinnovata. Il marchio è stato infatti recentemente acquistato da Piko Interactive, che ha fatto sapere di avere intensione di sfruttarlo per realizzare un vero e proprio store digitale che porta lo stessonome, e che potete ...

Mariettone1976 : RT @mariogiordano5: Ci siamo: tra due giorni torna #fuoridalcoro . Abbiamo in serbo qualche sorpresa. Sarà una puntata straordinaria, ricca… - alex_barra99 : RT @mariogiordano5: Ci siamo: tra due giorni torna #fuoridalcoro . Abbiamo in serbo qualche sorpresa. Sarà una puntata straordinaria, ricca… - viviromatv : Dopo aver conquistato il disco d’oro con Maleducata (FIMI/GfK), ed essere nella top five dei singoli italiani più s… - RChiovenda : RT @mariogiordano5: Ci siamo: tra due giorni torna #fuoridalcoro . Abbiamo in serbo qualche sorpresa. Sarà una puntata straordinaria, ricca… - DZuco31 : RT @mariogiordano5: Ci siamo: tra due giorni torna #fuoridalcoro . Abbiamo in serbo qualche sorpresa. Sarà una puntata straordinaria, ricca… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna sorpresa Udinese-Napoli, la probabile formazione dei partenopei: torna Petagna, sorpresa in difesa MondoNapoli Esonero Di Francesco, tensione in casa Cagliari: sostituto a sorpresa?

Crisi nera in casa Cagliari: dopo la sconfitta contro la Fiorentina si torna a parlare dell'esonero di Di Francesco. Sostituto a sorpresa?

Sorpresa Juventus, bomber da 30 milioni: chiusura imminente

L’infortunio di Paulo Dybala spinge i bianconeri a rompere gli indugi e provare a chiudere per un attaccante. Scamacca è il piano B della Juve che vede sempre Milik come obiettivo principale. La Juven ...

Crisi nera in casa Cagliari: dopo la sconfitta contro la Fiorentina si torna a parlare dell'esonero di Di Francesco. Sostituto a sorpresa?L’infortunio di Paulo Dybala spinge i bianconeri a rompere gli indugi e provare a chiudere per un attaccante. Scamacca è il piano B della Juve che vede sempre Milik come obiettivo principale. La Juven ...