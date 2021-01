Sampdoria, Ranieri: «Dispiace tenere fuori Quagliarella. Lo Spezia ha meritato» (Di martedì 12 gennaio 2021) Claudio Ranieri commenta la sconfitta contro lo Spezia arrivata con il risultato di 2-1: ecco le parole del tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro lo Spezia. LA GARA – «Ci siamo innervositi e credo che sia stata una brutta partita da parte nostra. Ha meritato lo Spezia, ha fatto gol. Quando sbagli alcune occasioni nel primo tempo finisce che ti smarrisci, non abbiamo trovato la strada giusta per fare male a questo Spezia». Quagliarella – «Mi Dispiace tenere in panchina il nostro leader. Ma ci sono delle partite dove bisogna giocare in una determinata maniera e non rientrano nelle sue caratteristiche. Se salta qualche partita non succede ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Claudiocommenta la sconfitta contro loarrivata con il risultato di 2-1: ecco le parole del tecnico dellaClaudioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro lo. LA GARA – «Ci siamo innervositi e credo che sia stata una brutta partita da parte nostra. Halo, ha fatto gol. Quando sbagli alcune occasioni nel primo tempo finisce che ti smarrisci, non abbiamo trovato la strada giusta per fare male a questo».– «Miin panchina il nostro leader. Ma ci sono delle partite dove bisogna giocare in una determinata maniera e non rientrano nelle sue caratteristiche. Se salta qualche partita non succede ...

