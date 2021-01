Sale ancora tasso di positività, in aumento anche i ricoveri (Di lunedì 11 gennaio 2021) Martina Piumatti Sale a 13,6% il rapporto positivi/tamponi. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+27). Migliora la Lombardia Sono 12.532 i nuovi contagi in 24 ore su 91.656 tamponi effettuati. Ieri erano stati 139.758. Il tasso di positività Sale al 13,6%, a fronte del 13,3% di ieri (+0,3%). Sono 448 i morti di lunedì 11 gennaio, mentre ieri erano 361. Salgono di 27 unità anche i ricoveri in terapia intensiva, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Il totale dei pazienti in rianimazione ha raggiunto quota 2.642. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 168. In aumento anche i ricoverati (+176) con sintomi nei reparti ordinari aumentano, portando il totale a ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Martina Piumattia 13,6% il rapporto positivi/tamponi. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+27). Migliora la Lombardia Sono 12.532 i nuovi contagi in 24 ore su 91.656 tamponi effettuati. Ieri erano stati 139.758. Ildial 13,6%, a fronte del 13,3% di ieri (+0,3%). Sono 448 i morti di lunedì 11 gennaio, mentre ieri erano 361. Salgono di 27 unitàin terapia intensiva, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Il totale dei pazienti in rianimazione ha raggiunto quota 2.642. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 168. Ini ricoverati (+176) con sintomi nei reparti ordinari aumentano, portando il totale a ...

_GNapolitano : RT @vizerodue: Se non l’avessero arrestata stavate ancora lì a comprare il sale magico di Vanna Marchi e ora rompete il cazzo con i vaccini… - AntonioFelaco81 : RT @vizerodue: Se non l’avessero arrestata stavate ancora lì a comprare il sale magico di Vanna Marchi e ora rompete il cazzo con i vaccini… - amelistan : @CHUCKVSMILE Sono passati 3 anni e ancora mi sale lo schifo se ci penso - _morc3 : RT @vizerodue: Se non l’avessero arrestata stavate ancora lì a comprare il sale magico di Vanna Marchi e ora rompete il cazzo con i vaccini… - EuSilvy : RT @vizerodue: Se non l’avessero arrestata stavate ancora lì a comprare il sale magico di Vanna Marchi e ora rompete il cazzo con i vaccini… -

Ultime Notizie dalla rete : Sale ancora Torre Annunziata. Sale ancora il numero dei contagi: 59 nelle ultime 48 ore Lo Strillone Coronavirus, in Sicilia 37 morti e tasso positività al 18,2%: il bollettino

Coronavirus, in Sicilia leggero calo del numero dei casi, ma tasso di positività ancora alle stelle. Il bollettino del Ministero della Salute dell’11 gennaio.

L’Atalanta travolge il Benevento 4-1 e sale ancora in classifica |Foto

Sette risultati utili consecutivi. I gol di Ilicic, Toloi, Zapata e Muriel, lo sloveno in forma smagliante va in rete nel primo tempo. Dopo il pareggio della squadra di Inzaghi, nessuna difficoltà per ...

Coronavirus, in Sicilia leggero calo del numero dei casi, ma tasso di positività ancora alle stelle. Il bollettino del Ministero della Salute dell’11 gennaio.Sette risultati utili consecutivi. I gol di Ilicic, Toloi, Zapata e Muriel, lo sloveno in forma smagliante va in rete nel primo tempo. Dopo il pareggio della squadra di Inzaghi, nessuna difficoltà per ...