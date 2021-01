RHB-204 di RedHill Biopharma ha ottenuto la designazione con procedura accelerata dell' FDA per la malattia polmonare NTM

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Studio di fase 3 in corso negli Stati Uniti per valutare RHB-204 come trattamento orale autonomo di prima linea per laNTM, una patologia rara senza terapia di prima linea approvata dall'FDA Laconda parte'FDA, insieme allaQIDP precedentemente concessa, fornisce a RHB-204 l'idoneità per la revisione, la revisionee priorità e l'approvazioneda parte'NDA Ladi farmaco orfano RHB-204 estende la potenziale esclusività sul mercato a 12 anni dall'approvazione TEL AVIV, Israele e RALEIGH, NC, 11 gennaio 2021 /PRNewswire/Ltd. (Nasdaq: RDHL) ...