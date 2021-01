Recovery: Bellanova, 'documento non c'è ancora, sono stufa' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Se apriamo o no la crisi? Piuttosto arrivano o no le proposte del governo? Quello che è arrivato finora non ci andava bene. Ci è stato detto che creavamo problemi, ma all'11 di gennaio il Recovery non ci è ancora stato consegnato. Non l'hanno voluto scrivere con noi, noi gli abbiamo scritto le nostre proposte, abbiamo fatto un passaggio, ora capiremo se sono state accettate. Ora vediamo gli appelli a fare presto e a non perdere tempo ma io sono stufa... a fare presto su che cosa? Non si capisce. Dalle tabelle" delle voci sul Pnrr "si capisce che ancora non ci siamo". Così ospite di Skytg24 la ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv al governo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Se apriamo o no la crisi? Piuttosto arrivano o no le proposte del governo? Quello che è arrivato finora non ci andava bene. Ci è stato detto che creavamo problemi, ma all'11 di gennaio ilnon ci èstato consegnato. Non l'hanno voluto scrivere con noi, noi gli abbiamo scritto le nostre proposte, abbiamo fatto un passaggio, ora capiremo sestate accettate. Ora vediamo gli appelli a fare presto e a non perdere tempo ma io... a fare presto su che cosa? Non si capisce. Dalle tabelle" delle voci sul Pnrr "si capisce chenon ci siamo". Così ospite di Skytg24 la ministra alle Politiche agricole Teresa, capo delegazione di Iv al governo.

ItaliaViva : Recovery, @TeresaBellanova : no a vecchi progetti chiusi da anni nel cassetto dei ministeri e a rozzi tagli ad agri… - fattoquotidiano : Recovery plan, a Italia Viva non va bene nemmeno la nuova bozza. Bellanova e Bonetti vogliono più soldi per i loro… - Agenzia_Ansa : Tensioni al #vertice a palazzo Chigi sul #Recovery. Italia Viva chiede il Mes e il Ponte sullo Stretto. #ANSA… - TV7Benevento : Recovery: Bellanova, 'documento non c'è ancora, sono stufa'... - gregomanni : **FLASH -GOVERNO: BELLANOVA, 'PRONTA A DIMETTERMI, NON TUTTO RISOLVIBILE CON RECOVERY'- FLASH** = -