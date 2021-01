"Non ricorda neanche questo?". Toninelli umiliato in tv dalla Panella perde la testa e minaccia querele: l'ultimo disastro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Se Danilo Toninelli non ci fosse, bisognerebbe inventarlo, trattandosi di un personaggio così tragico che non può non strappare una risata, seppur amara. Ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, l'ex ministro grillino ha fatto la solita figura di palta quando Daniela Preziosi gli ha posto la seguente domanda: “Il governo gialloverde, quello a cui lei ha partecipato, non doveva essere il governo del cambiamento come quello di Trump?”. “Ma no, non facciamo nessun tipo di paragone. L'ha detto il premier Conte all'epoca? Se lo ha detto non mi ricordo”, ha replicato Toninelli che ha subito suscitato ilarità in studio: “Ahia, non si ricorda neanche questo?”, lo ha canzonato la giornalista di Domani facendo ovviamente riferimento alla deposizione al processo contro Matteo Salvini. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Se Danilonon ci fosse, bisognerebbe inventarlo, trattandosi di un personaggio così tragico che non può non strappare una risata, seppur amara. Ospite di Tizianaa Tagadà su La7, l'ex ministro grillino ha fatto la solita figura di palta quando Daniela Preziosi gli ha posto la seguente domanda: “Il governo gialloverde, quello a cui lei ha partecipato, non doveva essere il governo del cambiamento come quello di Trump?”. “Ma no, non facciamo nessun tipo di paragone. L'ha detto il premier Conte all'epoca? Se lo ha detto non mi ricordo”, ha replicatoche ha subito suscitato ilarità in studio: “Ahia, non si?”, lo ha canzonato la giornalista di Domani facendo ovviamente riferimento alla deposizione al processo contro Matteo Salvini. ...

borghi_claudio : @rosaroccaforte @UsamaDabbas @Luca_Mussati Rosa, non so come spiegartelo ma non è così. Devi avere sempre un motivo… - Capezzone : Su @atlanticomag @stefanomagni76 ricorda a chi li avesse dimenticati alcuni passaggi della storia USA, che è anche… - borghi_claudio : @ItaNazionalista A me non frega nulla... Sono 'inaccettabile' per definizione perchè sono contro l'euro, ricorda? P… - erTwitto : @sabrinaweb71 @Ralfmacher @aralia_a @MCYC1975 @dotMudge in effetti con la tenuta anti-sommossa e maschera da hockey… - Libero_official : 'Non ricorda neanche questo?'. #Tagadà, la Panella dileggia #Toninelli per le 'dimenticanze' al processo contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Non ricorda Processo Gregoretti, Toninelli contro Salvini: "La scelta di far sbarcare i migranti è esclusiva competenz... la Repubblica Ema Stokholma: “Mia madre mi accusava di andare a letto con mio padre. Le violenze te le porti fino a quando non vai in analisi”

“Le violenze avvenivano tutti i giorni: non ho ricordi di affetto, di carezze e baci sulla guancia. Erano violenze anche psicologiche. Io non sopportavo più”. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altr ...

Ricordato Fabrizio Meoni

”Da 16 anni non corri più sulla terra, ma non hai mai smesso di volare tra i cuori della gente. Non è l’unico modo che abbiamo per ricordarti, ma quello di ...

“Le violenze avvenivano tutti i giorni: non ho ricordi di affetto, di carezze e baci sulla guancia. Erano violenze anche psicologiche. Io non sopportavo più”. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altr ...”Da 16 anni non corri più sulla terra, ma non hai mai smesso di volare tra i cuori della gente. Non è l’unico modo che abbiamo per ricordarti, ma quello di ...