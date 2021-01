Nina Soldano lascia Un posto al sole: 'Non e stata una mia scelta' (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'improvvisa uscita di scena di Marina Giordano è stato un colpo al cuore per i fan di 'Un posto al sole' e un colpo basso per l'attrice che l'ha interpretata per tanti anni. Via social Nina Soldano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'improvvisa uscita di scena di Marina Giordano è stato un colpo al cuore per i fan di 'Unal' e un colpo basso per l'attrice che l'ha interpretata per tanti anni. Via social...

eleobor : @NinaSoldano - Gazzettino : #un posto al sole, Marina lascia la fiction dopo 17 anni. L'attrice #nina soldano: «Non è stata una mia scelta» - MarcheGIORGIA : RT @MediasetTgcom24: Nina Soldano lascia Un posto al sole: 'Non è stata una mia scelta' #NinaSoldano - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Nina Soldano lascia Un posto al sole: 'Non è stata una mia scelta' #NinaSoldano - MediasetTgcom24 : Nina Soldano lascia Un posto al sole: 'Non è stata una mia scelta' #NinaSoldano -