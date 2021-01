Napoli, un branco di cani non lascia più i giardinetti di piazza Vittoria (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dai giorni del primo lockdown di marzo i giardinetti di piazza Vittoria, antistanti al lungomare partenopeo, sono divenuti il rifugio di alcuni cani randagi. Una dozzina, di media taglia, che come spiegano i residenti ormai sono diventati di casa nella zona. Ma di tanto in tanto continuano tuttavia ad abbagliare verso i passanti di turno. ‘‘I cani ci sono sempre stati – racconta una residente all’Ansa – ora non si spostano quasi più e poco importa se come oggi, con la riapertura dei ristoranti, c’è più gente in giro. I cani sono sempre lì a pochi metri dai tavolini“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dai giorni del primo lockdown di marzo idi, antistanti al lungomare partenopeo, sono divenuti il rifugio di alcunirandagi. Una dozzina, di media taglia, che come spiegano i residenti ormai sono diventati di casa nella zona. Ma di tanto in tanto continuano tuttavia ad abbagliare verso i passanti di turno. ‘‘Ici sono sempre stati – racconta una residente all’Ansa – ora non si spostano quasi più e poco importa se come oggi, con la riapertura dei ristoranti, c’è più gente in giro. Isono sempre lì a pochi metri dai tavolini“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

