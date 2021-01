Mattino: Koulibaly e Mertens in campo mercoledì per uno spezzone di Coppa Italia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per la trasferta a Udine Gattuso aveva convocato Mertens e Koulibaly, ma più per dare un appoggio emotivo al suo Napoli, forse, che per averli in campo. Mertens è rimasto in tribuna, scrive Repubblica Napoli. Koulibaly invece si è accomodato in panchina. Entrambi dovrebbero trovare spazio in Coppa Italia, mercoledì, almeno per uno scampolo di partita, in vista del rientro contro la Fiorentina. Su Koulibaly il quotidiano scrive: “si è ristabilito dopo l’infortunio muscolare accusato contro la Lazio il 20 dicembre. Ma aveva svolto un solo giorno di allenamento completo con il resto del gruppo e ieri non poteva essere rischiato: il difensore senegalese giocherà quasi certamente uno spezzone di partita ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per la trasferta a Udine Gattuso aveva convocato, ma più per dare un appoggio emotivo al suo Napoli, forse, che per averli inè rimasto in tribuna, scrive Repubblica Napoli.invece si è accomodato in panchina. Entrambi dovrebbero trovare spazio in, almeno per uno slo di partita, in vista del rientro contro la Fiorentina. Suil quotidiano scrive: “si è ristabilito dopo l’infortunio muscolare accusato contro la Lazio il 20 dicembre. Ma aveva svolto un solo giorno di allenamento completo con il resto del gruppo e ieri non poteva essere rischiato: il difensore senegalese giocherà quasi certamente unodi partita ...

