Matilda De Angelis | eccentrica con stile

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo averla vista nella serie di successo targata HBO The Undoing – Le verità non dette (in onda su Sky Atlantic), hanno scritto che è bella, sexy, brava, conturbante, magnetica, sorprendente. Una rivelazione, insomma, capace di reggere – eccome – il confronto con due vecchie volpi del grande schermo come Nicole Kidman (ci conceda il «vecchie») e Hugh Grant. Matilda De Angelis, che nella serie già cult interpreta la (mini spoiler, attenzione) vittima Elena Alves ha conquistato tutti. Compresa la stampa internazionale, alla quale il suo volto dall’intensa mediterraneità non è certo sfuggito: facile a questo punto prevedere, per l’attrice di origini bolognesi, un futuro ricco di trionfi, anche – perché no? – in quel di Hollywood.