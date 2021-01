L’uomo sul treno – The Commuter, trama e curiosità sul thriller del 2018 (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’uomo sul treno andrà in onda questa sera, alle ore 21.20, su Rai Due. Il titolo originale del film del 2018 è The Commuter, che significa Il pendolare. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo film. L’uomo sul treno: trama, trailer, cast e curiosità L’uomo sul treno è una pellicola d’azione americana del 2018. La durata è di circa 105 minuti. Il film fu molto atteso, perché era il ritorno sulla scena di Liam Neeson, noto per film d’azione come Io vi troverò. La regia è di Jaume Collet-Serra. Nel film, L’uomo sul treno è Michael McCauley, che è appunto interpretato da Neeson. A un certo punto del viaggio, una psicologa chiede ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 11 gennaio 2021)sulandrà in onda questa sera, alle ore 21.20, su Rai Due. Il titolo originale del film delè The, che significa Il pendolare. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo film.sul, trailer, cast esulè una pellicola d’azione americana del. La durata è di circa 105 minuti. Il film fu molto atteso, perché era il ritorno sulla scena di Liam Neeson, noto per film d’azione come Io vi troverò. La regia è di Jaume Collet-Serra. Nel film,sulè Michael McCauley, che è appunto interpretato da Neeson. A un certo punto del viaggio, una psicologa chiede ...

pdnetwork : L'orrore la ferocia la barbarie il razzismo. Questa foto rappresenta tutto questo. Due sostenitori di Trump mimano… - RaiDue : 'Non scenda dal treno per nessun motivo. Non dica a nessuno di questa offerta!' ?? Questa sera alle 21.20 ?? 'L'uomo… - LuciaMosca1 : (Il film thriller stasera in TV: 'L'uomo sul treno' lunedì 11 gennaio 2021) Segui su: La Notizia -… - gettasofia : RT @laperlaneranera: IL PAPA SUL VACCINO invece di Riflettere DIO creò l'uomo a sua immagine e somiglianza (Genesi 1:26-27) Perchè modifica… - Antolucky4 : RT @SkyArte: Stasera seguiamo la ricerca di un gruppo internazionale di scienziati chiamato «Anthropocene» attraverso un'esplorazione multi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo sul SNAI – Serie A: Roma-Inter, prevale il «2»Fonseca punta sulla partenza lanciata Fortune Italia