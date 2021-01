GF Vip, Zorzi e Orlando scontro frontale: rivelazione inaspettata (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nervi tesi al Grande Fratello Vip: la Orlando rimane male del comportamento dell’influencer che balla tutta la notte con la Mello e, delusa, litiga con il suo Tommy che sbotta. Colpo di scena, Zorzi fa una rivelazione scottante: sarà vero che, nei giorni scorsi, Stefania Orlando gli ha chiesto di litigare per finta? GF Vip, Tommy balla con la Mello: Orlando furiosa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nervi tesi al Grande Fratello Vip: larimane male del comportamento dell’influencer che balla tutta la notte con la Mello e, delusa, litiga con il suo Tommy che sbotta. Colpo di scena,fa unascottante: sarà vero che, nei giorni scorsi, Stefaniagli ha chiesto di litigare per finta? GF Vip, Tommy balla con la Mello:furiosa Articolo completo: dal blog SoloDonna

MondoTV241 : Cosa ne pensate delle parole di Tommaso Zorzi? #tommasozorzi #stefaniaorlando #grandefratellovip - Grazia52684131 : RT @oct2610: ?STEFY HA RAGIONE giudica Tommy incoerente in base alle parole di Cecilia ?TOMMY HA RAGIONE ha solo ballato ?CECILIA entrata… - isorrisidiem : RT @oct2610: ?STEFY HA RAGIONE giudica Tommy incoerente in base alle parole di Cecilia ?TOMMY HA RAGIONE ha solo ballato ?CECILIA entrata… - viperelladiSO : RT @oct2610: ?STEFY HA RAGIONE giudica Tommy incoerente in base alle parole di Cecilia ?TOMMY HA RAGIONE ha solo ballato ?CECILIA entrata… - zazoomblog : GF Vip Tommaso Zorzi e Francesco Oppini il ricordo di quella serata nella Casa: una delle più belle - #Tommaso… -