Genoa, la Ferrari del portiere Marchetti distrutta da un dipendente di un autolavaggio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Disavventura per il portiere del Genoa Federico Marchetti. La sua Ferrari è stata infatti danneggiata da un dipendente di un autolavaggio al quale il numero uno rossoblù l’aveva affidata. Marchetti, considerata la giornata di sole dopo tanta pioggia, aveva infatti deciso di far lavare la sua Ferrari proprio durante la seduta di allenamento, lasciando le chiavi all’autolavaggio. Illeso l'uomo alla guida Ma, purtroppo per il portiere rossoblù, il dipendente dell'autolavaggio a cui l'auto era stata affidata non deve aver fatto i conti con la potenza della Rossa e si è schiantato su un guardrail nel quartiere Multedo di Genova, danneggiando anche alcuni veicoli in sosta. L’uomo alla ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 gennaio 2021) Disavventura per ildelFederico. La suaè stata infatti danneggiata da undi unal quale il numero uno rossoblù l’aveva affidata., considerata la giornata di sole dopo tanta pioggia, aveva infatti deciso di far lavare la suaproprio durante la seduta di allenamento, lasciando le chiavi all’. Illeso l'uomo alla guida Ma, purtroppo per ilrossoblù, ildell'a cui l'auto era stata affidata non deve aver fatto i conti con la potenza della Rossa e si è schiantato su un guardrail nel quartiere Multedo di Genova, danneggiando anche alcuni veicoli in sosta. L’uomo alla ...

Corriere : Genoa, lava la Ferrari di Marchetti e per riportargliela la distrugge in un incidente - Corriere : Genoa, lava la Ferrari di Marchetti e per riportargliela la distrugge in un incidente - Gazzetta_it : #Genoa, distrutta la #Ferrari di #Marchetti: un addetto dell'autolavaggio gliela stava riportando - Mediagol : #Genoa: Marchetti, che brutta sorpresa! Dipendente dell'autolavaggio si schianta con la sua Ferrari da 300.000 euro… - verdy1984_ : RT @Gazzetta_it: #Genoa, distrutta la #Ferrari di #Marchetti: un addetto dell'autolavaggio gliela stava riportando -