Francesco Scianna | chi è l’ex fidanzato di Francesca Chillemi

Francesca Chillemi è un'attrice italiana, molto nota al grande pubblico soprattutto per la partecipazione alla fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti. La sua carriera è iniziata con la vittoria del titolo di Miss Italia 2003, quando aveva 18 anni. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la Chillemi ha avuto una relazione con l'attore Francesco Scianna. La loro storia però, è durata circa un anno. Successivamente, la Chillemi ha voltato pagina, ritrovando l'amore con l'imprenditore – figlio del patron della Diesel, Renzo – Stefano Rosso. Dal loro amore è nata una bambina, nel 2016, Rania. Su Instagram Francesca Chillemi è molto seguita, tanto che ha oltre un milione di follower.

