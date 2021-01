F1, GP Cina 2021: in arrivo il rinvio? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono giorni decisivi per quelli che dovrebbero essere i primi appuntamenti dei 23 previsti in totale dal calendario di F1 2021. Dopo le voci, ormai quasi concrete, sul possibile spostamento del GP d’Australia, anche per il GP di Cina 2021 sembrerebbe in arrivo il rinvio ufficiale; gli organizzatori hanno infatti confermato di aver richiesto il posticipo per la manifestazione prevista domenica 11 aprile. F1, GP Cina 2021: chiesto il rinvio La stagione di Formula 1 2021 inizierà probabilmente in Bahrain visto che quasi certamente il Gran Premio d’Australia non avrà luogo a marzo. La situazione legata alla diffusione del Covid-19 potrebbe però portare al rinvio, o addirittura alla cancellazione, di altre gare; ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono giorni decisivi per quelli che dovrebbero essere i primi appuntamenti dei 23 previsti in totale dal calendario di F1. Dopo le voci, ormai quasi concrete, sul possibile spostamento del GP d’Australia, anche per il GP disembrerebbe inilufficiale; gli organizzatori hanno infatti confermato di aver richiesto il posticipo per la manifestazione prevista domenica 11 aprile. F1, GP: chiesto ilLa stagione di Formula 1inizierà probabilmente in Bahrain visto che quasi certamente il Gran Premio d’Australia non avrà luogo a marzo. La situazione legata alla diffusione del Covid-19 potrebbe però portare al, o addirittura alla cancellazione, di altre gare; ...

