Enock contro Barbara d’Urso: “Chiama solo chi dice cazz*te!”, la diretta con Carima – VIDEO (Di lunedì 11 gennaio 2021) Enock dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip è diventato un bel personaggio. Tra frecciatine agli attuali concorrenti (l’attacco a Zelletta su Twitter lo ricordiamo tutti) e belle prese di posizione dopo gli scivoloni di Cecilia Capriotti (qui troverete pure il VIDEO), il calciatore ha messo in piedi una divertente diretta social con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 11 gennaio 2021)dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip è diventato un bel personaggio. Tra frecciatine agli attuali concorrenti (l’attacco a Zelletta su Twitter lo ricordiamo tutti) e belle prese di posizione dopo gli scivoloni di Cecilia Capriotti (qui troverete pure il), il calciatore ha messo in piedi una divertentesocial con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

peter78150525 : @barwuahenock1 una delle cose piu belle di questo #gfvip il discorso di enock con pier in sauna contro il razzismo… - blogtivvu : Enock contro Barbara d’Urso: “Chiama solo chi dice cazz*te!”, la diretta con Carima – VIDEO #GFVip - haroldismylifee : RT @thatsmyshitshow: “Io piaccio a Tommaso perché è gay, io sto simpatica ai gay perché sono sopra le righe” “Il razzismo in Italia non esi… - Chiara98147500 : RT @thatsmyshitshow: “Io piaccio a Tommaso perché è gay, io sto simpatica ai gay perché sono sopra le righe” “Il razzismo in Italia non esi… - Gaia19066345 : RT @thatsmyshitshow: “Io piaccio a Tommaso perché è gay, io sto simpatica ai gay perché sono sopra le righe” “Il razzismo in Italia non esi… -