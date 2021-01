Corriere: per cedere subito Milik alla Juve De Laurentiis chiede 18 milioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milik alla Juve? Se accadrà sarà solo per la prossima stagione. Il Corriere della Sera scrive che, per cederlo subito ai bianconeri, De Laurentiis chiede 18 milioni. Sfumati Quagliarella e Llorente, Paratici adesso punta al prestito per Scamacca, del Sassuolo. Intanto, in settimana, incontrerà l’agente del polacco per cercare un accordo per giugno. “In settimana il ds bianconero incontrerà Fabrizio Devecchi, uno degli agenti di Milik, per provare ad assicurarsi il polacco con il contratto in scadenza. De Laurentiis per la cessione immediata chiede 18 milioni: Marsiglia e Atletico Madrid, che con i bonus non si erano spinti oltre ai 10, si sono defilati”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021)? Se accadrà sarà solo per la prossima stagione. Ildella Sera scrive che, per cederloai bianconeri, De18. Sfumati Quagliarella e Llorente, Paratici adesso punta al prestito per Scamacca, del Sassuolo. Intanto, in settimana, incontrerà l’agente del polacco per cercare un accordo per giugno. “In settimana il ds bianconero incontrerà Fabrizio Devecchi, uno degli agenti di, per provare ad assicurarsi il polacco con il contratto in scadenza. Deper la cessione immediata18: Marsiglia e Atletico Madrid, che con i bonus non si erano spinti oltre ai 10, si sono defilati”. L'articolo ilNapolista.

In piazza dei Cinquecento si è avvicinato a una ventenne, le ha abbassato la mascherina e l’ha aggredita. Condannato a 16 mesi per violenza sessuale ...

La situazione più difficile per i negozi del centro storico dove molti hanno chiuso Pre-Covid 100 metri quadri in via del Corso potevano costare 35mila euro al mese ...

