Cantina di Solopaca | approvato il bilancio | prima volta in via telematica

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Lain modalitàper l’assemblea dei soci della «di» che nella giornata di domenica ha dato il via libera aldi esercizio chiuso al 31 agosto 2020. Un evento particolarmente significativo negli oltre 50 anni di storia della cooperativa di viticoltori tra le più grandi e rilevanti del Paese, volano del comparto nella Regione e nel Sannio in particolare, così come ha voluto sottolineare ad apertura dei lavori il Presidente Carmine Coletta. «Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti soci per aver accettato la sfida dell’innovazione ed aver reso possibile lo svolgimento di questa assemblea “in digitale” – ha dichiarato –. Sono oltremodo orgoglioso poiché lo strumento telematico ...

TV7Benevento : CANTINA DI SOLOPACA. ASSEMBLEA DEI SOCI PER LA PRIMA VOLTA ONLINE. APPROVATO BILANCIO ESERCIZIO... -

Ultime Notizie dalla rete : Cantina Solopaca

NTR24

La prima volta in modalità telematica per l’assemblea dei soci della «Cantina di Solopaca» che nella giornata di domenica ha dato il via libera al bilancio di esercizio chiuso al 31 agosto 2020. Un ev ...La prima volta in modalità telematica per l’assemblea dei soci della «Cantina di Solopaca» che nella giornata di domenica ha dato il via libera al bilancio di esercizio chiuso al 31 agosto 2020. Un ev ...