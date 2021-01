Bar e ristoranti, un terzo non riapre nemmeno in zona gialla (Di lunedì 11 gennaio 2021) A Torino un terzo dei bar e dei ristoranti non aprirà neppure in questi cinque giorni di zona gialla: è questa la valutazione di Confesercenti dopo un’indagine svolta fra le imprese della somministrazione della città. “Non è sorprendente – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino– che una parte significativa dei locali continui a rimanere chiusa, e chi apre lo fa essenzialmente per mantenere un legame con la clientela e per avere quel minimo di liquidità che consenta di fare fronte agli impegni più urgenti. D’altra parte, una prima ricognizione fra i locali che hanno riaperto non è confortante: praticamente tutti gli operatori interpellati parlano di una mattinata e di una pausa pranzo molto deludenti, con una attività ridotta al 30% e talmente sotto tono da non coprire neppure i costi. Non ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 11 gennaio 2021) A Torino undei bar e deinon aprirà neppure in questi cinque giorni di: è questa la valutazione di Confesercenti dopo un’indagine svolta fra le imprese della somministrazione della città. “Non è sorprendente – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino– che una parte significativa dei locali continui a rimanere chiusa, e chi apre lo fa essenzialmente per mantenere un legame con la clientela e per avere quel minimo di liquidità che consenta di fare fronte agli impegni più urgenti. D’altra parte, una prima ricognizione fra i locali che hanno riaperto non è confortante: praticamente tutti gli operatori interpellati parlano di una mattinata e di una pausa pranzo molto deludenti, con una attività ridotta al 30% e talmente sotto tono da non coprire neppure i costi. Non ...

ricpuglisi : Perché non nazionalizzare tutti i bar e i ristoranti? #zonaarancione - gualtierieurope : Eseguiti tutti i bonifici dei ristori del #DecretoNatale: oltre 628 MLN sui conti correnti dei titolari di partita… - GianlucaVasto : Decreto Natale: versati oltre 628 milioni a partite Iva coinvolte dagli ultimi DPCM (ristoranti, bar, pasticcerie).… - gigina102002 : @F00l4L0UIS All'estero stanno facendo molto meglio. Tutto è aperto. I ristoranti bar e centri commerciali sono affollatissimi. Io emigrerei. - anikeatable : @aperitivocongin Ma poi dice dai bar, quindi ristoranti ok? Non si capisce -