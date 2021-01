CorriereCitta : Aprilia, il paziente non viene curato subito, aggressione al pronto soccorso -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia paziente

«Quello che preoccupa è che tali episodi si ripetono con frequenza a dimostrazione della carenza di adeguata sicurezza a tutela di chi lavora in prima linea per dare assistenza e cure ...Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno bloccato e portate in caserme dove sono state denunciate per lesioni e interruzione di pubblico servizio.