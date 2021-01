Verso una nuova stretta nel Dpcm del 16 gennaio: più facile finire in zona rossa (Di domenica 10 gennaio 2021) Italia anche oggi in zona arancione. Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto vi resterenna sino al 15 del mese. Le altre, in zona gialla rinforzata. Atteso per domani un vertice tra ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 gennaio 2021) Italia anche oggi inarancione. Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto vi resterenna sino al 15 del mese. Le altre, ingialla rinforzata. Atteso per domani un vertice tra ...

AlbertoBagnai : Ovviamente all’epoca non sapevo che mi sarebbe stata offerta una candidatura. Sapevo però quale poteva essere un bu… - ZZiliani : Uno degli arbitri più esperti intimidito e costretto a giustificarsi verso un giovane calciatore che gli dà del tu… - oss_romano : #9gennaio Via, verso nuove sponde! «#FratelliTutti» - Per una lettura dell’enciclica di #PapaFrancesco. Segue qui,… - GemmitiMoreno : Buongiorno a Te, mia Cara. Una bella esplosione di colori, speriamo ci conducano verso un giorno sereno . ?????? - Hair49gc1 : Renzi ha capito che o si libera di Conte ora o lo spazio tra i centristi glilo prende lui, può sempre dire ho fatto… -