Traffico Roma del 10-01-2021 ore 17 | 30

(Di domenica 10 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera Bentrovati dalla redazione pocoe spostamenti regolati dalle norme previste dalla fascia arancione Mentre domani lunedì 11 gennaio la regione Lazio passerà in mezzo a una gialla rafforzata con divieto di spostamento tra regioni se non per motivi certificati al Nomentano su Viale Regina Margherita momentaneamente sospesa la corsia preferenziale tra Piazza Buenos Aires via Adda Per consentire i lavori di potatura il cui termine salvo modifiche e per la fine del mese e a causa di un guasto tecnico continua ad essere parzialmente chiusa la chiamata Manzoni della metro a aperta unicamente per abbandonare la stazione per accedere alla linea si consiglia di utilizzare la fermata di Vittorio Emanuele infine anticipiamo per domani lunedì inizio degli interventi di manutenzione con la prevista chiusura dalle 21 alle 6 del ...