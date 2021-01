Stefano De Martino: «Se nasci a Napoli, la comicità ti appartiene» (Di domenica 10 gennaio 2021) «La comicità? È anche una questione culturale». Parola di Stefano De Martino, 31 anni, napoletano doc, ex ballerino e conduttore. O meglio, come recita la sua biografia Instagram: «Conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex». De Martino sarà al timone di Stasera tutto è possibile, il comedy show che torna dal 12 gennaio su Rai2, ed è l’ospite della nuova puntata de L’Analista, il podcast di Vanity Fair che ci porta alla scoperta del palinsesto tv, dai talk show ai format più collaudati, con focus tematici e tanti ospiti. Leggi su vanityfair (Di domenica 10 gennaio 2021) «La comicità? È anche una questione culturale». Parola di Stefano De Martino, 31 anni, napoletano doc, ex ballerino e conduttore. O meglio, come recita la sua biografia Instagram: «Conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex». De Martino sarà al timone di Stasera tutto è possibile, il comedy show che torna dal 12 gennaio su Rai2, ed è l’ospite della nuova puntata de L’Analista, il podcast di Vanity Fair che ci porta alla scoperta del palinsesto tv, dai talk show ai format più collaudati, con focus tematici e tanti ospiti.

