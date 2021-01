Roma-Inter, l’attesa di Totti e De Rossi a colpi di…padel! La coppia Pupone-Candela e una vittoria a sorpresa… (Di domenica 10 gennaio 2021) Cresce l'attesa per la sfida tra Roma e Inter.Una sfida così importante tra la compagine giallorossa e quella nerazzurra non si vedeva davvero da diverso tempo. Un inizio di stagione a dir poco altisonante e che ha portato le due squadre a contendersi il secondo posto della classifica e il ruolo di inseguitrice del Milan capolista. Nonostante il peso specifico non indifferente di questo match, due leggende capitoline come Francesco Totti e Daniele De Rossi hanno deciso di trascorrere in maniera assolutamente particolare il pre della sfida. Nessuna rimpatriata con i vecchi compagni, bensì un incontro di padel organizzato nella giornata di ieri proprio dal Pupone e da Capitan Futuro. A sfidarsi, infatti, sono state proprio le coppie formate da Totti e Vincent Candela da ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Cresce l'attesa per la sfida tra.Una sfida così importante tra la compagine giallorossa e quella nerazzurra non si vedeva davvero da diverso tempo. Un inizio di stagione a dir poco altisonante e che ha portato le due squadre a contendersi il secondo posto della classifica e il ruolo di inseguitrice del Milan capolista. Nonostante il peso specifico non indifferente di questo match, due leggende capitoline come Francescoe Daniele Dehanno deciso di trascorrere in maniera assolutamente particolare il pre della sfida. Nessuna rimpatriata con i vecchi compagni, bensì un incontro di padel organizzato nella giornata di ieri proprio dale da Capitan Futuro. A sfidarsi, infatti, sono state proprio le coppie formate dae Vincentda ...

