Roma-Inter 1-0 diretta. Gol di Pellegrini: Darmian ko. Conte inserisce Young (Di domenica 10 gennaio 2021) 41' - Sponda di Lukaku in area di rigore, Veretout Interviene e calcia in fallo laterale evitando l'arrivo di Lautaro39' - Lautaro trova il pareggio ma è in fuorigioco. Gol... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 gennaio 2021) 41' - Sponda di Lukaku in area di rigore, Veretoutviene e calcia in fallo laterale evitando l'arrivo di Lautaro39' - Lautaro trova il pareggio ma è in fuorigioco. Gol...

GOAL_ID : Salutate la CAPOLISTA! ?? 1. Milan 40 2. Inter 36 3. Roma 33 4. Atalanta 31 5. Juventus 30 - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Eccoci dentro l'Olimpico di Roma: oggi scendiamo in campo in ???? #RomaInter #FORZAINTER - Inter : Domani alle 12.30 c’è Roma-Inter: la conferenza stampa di Antonio Conte ?? - _k4lab : 23 ore dopo Milan primo Inter agganciata dalla Roma (per ora) Stanno impazzendo tutti ?????? #RomaInter - savex90 : @Inter_Rompi @FrancescaCphoto Che esagerazione dai. La squadra in campo sta dominando, stiamo attaccando, un po' im… -