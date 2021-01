Ristori, stanziamento a rischio in caso di crisi di governo. Gualtieri: “Non deve accadere”. Faraone (Iv): “Pronti a votare lo scostamento” (Di domenica 10 gennaio 2021) Non solo il Recovery plan, atteso al più presto a Bruxelles e su cui Italia viva minaccia la crisi di governo. Sul tavolo di Palazzo Chigi l’altro dossier urgente è quello del nuovo scostamento di bilancio, indispensabile per poter erogare i Ristori alle partite iva che verranno colpite dalle restrizioni anti-Covid nelle prossime settimane, a partire da quelle che si trovano nelle cinque Regioni da oggi in zona arancione. Il presidente del Consiglio Conte ha annunciato che la proposta di autorizzare l’erogazione di nuove risorse in deficit verrà presentata in settimana in Consiglio dei ministri per poi approdare in Parlamento per il via libera. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, intervistato sul Corriere della Sera, ne ha ufficializzato l’entità: “Stiamo valutando un intervento da un punto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Non solo il Recovery plan, atteso al più presto a Bruxelles e su cui Italia viva minaccia ladi. Sul tavolo di Palazzo Chigi l’altro dossier urgente è quello del nuovodi bilancio, indispensabile per poter erogare ialle partite iva che verranno colpite dalle restrizioni anti-Covid nelle prossime settimane, a partire da quelle che si trovano nelle cinque Regioni da oggi in zona arancione. Il presidente del Consiglio Conte ha annunciato che la proposta di autorizzare l’erogazione di nuove risorse in deficit verrà presentata in settimana in Consiglio dei ministri per poi approdare in Parlamento per il via libera. Il ministro dell’Economia Roberto, intervistato sul Corriere della Sera, ne ha ufficializzato l’entità: “Stiamo valutando un intervento da un punto e ...

