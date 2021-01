Recovery: Valente (Pd), ‘occasione storica per donne, crisi da irresponsabili’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Non nascondiamoci una verità: con il Recovery Fund l’Italia è a un bivio e più degli uomini lo sono le donne, le ragazze, le bambine che in questo Paese vivono e anche quelle che non sono ancora nate. Quei 209 miliardi che l’Unione europea stanzierà rappresentano un’occasione storica irripetibile per superare la prima delle disparità, il divario di genere”. Lo scrive la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio, in un intervento su Alley Oop del Sole 24 ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Non nascondiamoci una verità: con ilFund l’Italia è a un bivio e più degli uomini lo sono le, le ragazze, le bambine che in questo Paese vivono e anche quelle che non sono ancora nate. Quei 209 miliardi che l’Unione europea stanzierà rappresentano un’occasioneirripetibile per superare la prima delle disparità, il divario di genere”. Lo scrive la senatrice del Pd Valeria, presidente della Commissione Femminicidio, in un intervento su Alley Oop del Sole 24 ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Recovery Fund. Von der Leyen: “Bene i negoziati con l’Italia”, ma solo l’1,5% dei fondi andrà a lavoro e giovani

Con queste parole, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha voluto eprimere la propria soddisfazione per l'andamento delle trattative ...

