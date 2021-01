Papa Francesco | Che Dio ci aiuti | Fazio o Giletti? La tv del 10 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 gennaio 2021) Per la prima serata in tv, domenica 10su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Amore o dipendenza?” e “Fuori posto”. Nel primo, Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Monica le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano a vere grande successo… Nel secondo, Ginevra ed Erasmo cercano entrambi lavoro, inizia così una strana competizione tra l’ex-novizia e l’ex-galeotto! Mentre Nico vuole tornare a vivere da single e prova ad uscire con altre ragazze, Monica torna al lavoro e scopre un nuovo lato di sé… Su RaiDue alle 21 ...