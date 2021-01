Monza | nascondeva un arsenale in garage | arrestato 50enne

(Di domenica 10 gennaio 2021) A riferirlo è il portaleToday. Giunti sul posto in seguito ad una segnalazione e a una denuncia per maltrattamenti, i militari dell'arma hanno trovato un fucile a canne mozze, due pistole ...

Ultime Notizie dalla rete : Monza nascondeva

Sputnik Italia

I carabinieri di Monza sono intervenuti in un’abitazione del capoluogo di provincia in seguito ad una denuncia per maltrattamenti da parte di una donna ...Continue vessazioni ormai divenute insostenibili. Questo era quello che aveva dovuto subire, la donna, fino a quando ha deciso ...