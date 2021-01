Mara Maionchi e il dispiacere per il collega | “Destinato a non essere capito”

(Di domenica 10 gennaio 2021), la talent scout della musica italiana, personaggio diretto e schietto, reduce dal Covid, ospite nel programma di Peter Gomez, racconta aneddoti e dice la sua sul Festival di Sanremo 2021e Fedez, la conosciamo tutti per le uscite poco eleganti ma dirette, è una dei maggiori conoscitrici della musica italiana. Scopritrice di talenti da: Tiziano Ferro, Gianna Nannini e Mango, discografica e talent scout,, come la stessaVenier sua amica, è una vera forza della natura che ha saputo combattere tante battaglie: dal tumore al virus. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

La talent scout musicale italiana si schiera in favore di Morgan: “È un uomo geniale, piano di difetti e quei difetti ormai non li sopporta più nessuno”. Personaggio chiacchierato e controverso, Morga ...La Nostra si sta pian piano riprendendo e ha potuto trascorrere le ultime festività natalizie con i suoi familiari. Leggi anche –> Mara Maionchi positiva al Coronavirus | Ricoverata in ospedale. “Mi m ...